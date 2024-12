VIDEO MN - Milan in partenza. Assente Chukwu, ci sono Leao e Pulisic: saranno valutati lì

Il Milan, dopo l'allenamento mattutino e la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Sergio Conceicao, è partito alla volta dell'aereoporto di Malpensa per imbarcarsi per il volo che porterà la squadra a Riyadh in Arabia Saudita: venerdì alle ore 20 italiane la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Sul pullman non ha preso posto Samuel Chukwueze che rimane a Milano dopo l'infortunio di domenica sera contro la Roma. Ci sono invece Rafael Leao e Christian Pulisic che saranno valutati nelle prossime ore e direttamente in loco. Il video: