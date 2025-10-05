VIDEO MN - Pullman del Milan arrivato all'Allianz Stadium. Alle 20.45 la sfida con la Juve

Oggi alle 19:34News
di Manuel Del Vecchio

È arrivato in questi istanti il pullman del Milan all’Allianz Stadium di Torino, dove a breve scenderà in campo nel big match contro la Juventus valido per la sesta giornata di Serie A.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN
Data: domenica 5 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Allianz Stadium di Torino
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida di Torre Annunziata
Asssitenti: Colarossi - Rossi C.
IV uomo: Ayroldi
VAR: Di Bello
AVAR: Ghersini