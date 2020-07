VIDEO - Pioli: "Cresciuti in qualità e personalità. Rebic? È già un top player"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sul Bologna, ha parlato del gruppo e di Ante Rebic: "Può diventare un top player? Per i numeri che ha lo è già, poi si può sempre migliorare. Ogni tanto può essere più pulito nelle giocate semplici. Sta mettendo in campo una fisicità e una qualità straordinaria. Credo sia sbagliato, però, andare sui singoli. La nostra forza è il gruppo".

Guarda il video: