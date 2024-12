Vieira dribbla le domande su Frendrup e Balotelli: "Non voglio parlare di individualità"

Patrick Vieira ha portato il Genoa fuori dalle zone calde della classifica: la bella vittoria in casa dell'Empoli per 2-1 ha permesso al Grifone di agguantare proprio i toscani in graduatoria e allontanarsi dalla zona retrocessione. Solo un passo falso, contro il Napoli, da quando il francese si è seduto sulla panchina dei rossoblù. Nella conferenza stampa post gara, Vieira ha dribblato le domande su Frendrup e Balotelli, al centro di chiacchiere di mercato.

Il Genoa può fare a meno di Frendrup e Balotelli?

"La vittoria di oggi è stata importante perché abbiamo raggiunto l'Empoli. Non voglio parlare di individualità, l'importante è essere gruppo. Abbiamo bisogno di tutti, quelli che sono entrati hanno portato energia alla squadra"