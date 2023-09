Vincere domani può essere la svolta? Pioli: "E' importante, soprattutto per noi che arriviamo da una sconfitta in campionato"

vedi letture

Vincere domani può essere la svolta? Stefano Pioli ha risposto così alla seguente domanda alla conferenza stampa alla vigilia di Milan-Hellas Verona: "Vincere è sempre importante, soprattutto per noi che arriviamo da una sconfitta in campionato. Non esistono partite facili, esiste solo la voglia di interpretarla bene con la qualità".