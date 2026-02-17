Vinicius racconta: "Odiava perdere, anche in allenamento. Era sempre arrabbiato quando non vinceva"

Vinicius Junior, esterno del Real Madrid e del Brasile, nel suo intervento sul canale Twitch di Ibai Llanos ha parlato anche del suo ex compagno di squadra Luka Modric, oggi al Milan. Le sue dichiarazioni:

“Luka Modric è crazy. Ha quasi 41 anni, è speciale: non c’è nessuno come lui nel calcio a quell’età. È al Milan, l’anno scorso era ancora al Real Madrid. È il migliore al mondo. Mi manca davvero perché mi insegnava sempre qualcosa. Odiava perdere, anche in allenamento. Era sempre arrabbiato quando perdeva. Ma quando poi riusciva a vincere… Mamma mia, insopportabile. Non ho avuto la fortuna di giocare con Cristiano. Ma non posso lamentarmi: sono stato con Benzema e Modric”.