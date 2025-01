Virdis: "Auguro a Conceiçao e Motta di diventare come Sacchi, Capello, Liedholm e Trapattoni"

Pietro Paolo Virdis, nel corso della sua carriera, è stato capace di far esultare sia i tifosi del Milan che quelli della Juventus. Oggi probabilmente a entrambe le tifoserie piacerebbe avere un attaccante con lo stesso senso del gol del sardo, dal momento che uno dei problemi principali di entrambe le squadre sembra proprio la continuità nell'andare in gol. In vista della gara di domani dell'Allianz Stadium, determinante per la rincorsa al posto Champions, Virdis è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport.

Le parole di Virdis su Conceicao e Motta: "Conceicao e Thiago sono giovani, non inesperti perché hanno già mostrato il valore. Thiago Motta è stato la grande sorpresa del campionato con il Bologna e Conceicao ha vinto con il Porto. C’è tempo. Vero che Arrigo non è che avesse fatto tanto: veniva dalla C e dalla B. Il Capello che ho avuto io veniva dalla Primavera del Milan, ha fatto tre partite con noi, poi è tornato alla Primavera. Liedholm era un monumento. E Trap aveva da poco lasciato il Milan. Boniperti lo prese e lo mise lì: aveva una squadra da mille e una notte. Certo, tutto era legato alla squadra che avevi. Auguro a Thiago e al portoghese di diventare come loro. La tifoseria pretende tanto, e magari i giocatori non sono di prima presa. Ma è sempre così: i primi ad andarci di mezzo sono i tecnici. Non si scappa"