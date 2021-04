Vittoria pesante: cuore e gol, il Milan espugna il Tardini con merito

Con il cuore. Il Milan espugna meritatamente il Tardini, nonostante l'espulsione di Ibrahimovic, che lascia in dieci i suoi per mezzora. Ma i rossoneri tengono botta, resistono agli assalti - piuttosto sterili, a dire il vero - del Parma e portano a casa tre punti pesantissimi in chiave Champions League. La rete di Leao allo scadere è una liberazione, ma anche un premio alla prestazione di una squadra, quella di Pioli, di spessore. Se il direttore di gara non avesse "macchiato" il match, probabilmente il successo del Milan (a segno anche Rebic e Kessie) sarebbe stato molto più agevole.