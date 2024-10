Viviano: "Il Milan dovrebbe tornare a giocare con tre centrocampisti, perché per le caratteristiche che hanno sarebbe giusto così"

Emiliano Viviano, ex portiere e oggi opinionista sportivo è intervenuto così in diretta a Radio Radio commentando l'attuale situazione del Milan di Fonseca: "Il Milan dovrebbe avere più equilibrio e tornare a giocare con 3 centrocampisti, perchè per le caratteristiche che hanno sarebbe giusto così. Il primo nemico del Milan è il Milan stesso, ci sono tanti alti e bassi. Contro l'Udinese mi aspetto un Milan che possa vincere in maniera agevole".