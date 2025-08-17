Viviano: "La garanzia del Milan è Allegri, non ci sono dubbi"

L’ex portiere Emiliano Viviano, in diretta su canale 5, ha detto la sua sul nuovo Milan guidato da Max Allegri. Queste le sue parole nel pre partita di Milan-Bari.

"La garanzia del Milan è Allegri, non ci sono dubbi. Sono incuriosito da questa posiziona di attaccante di Leao: lui e Pulisic saranno importanti le mezzali. L’anno scorso è stato uno dei punti più bassi degli ultimi anni, Allegri ti porta ricordi ottimi e per la piazza è importantissimo".