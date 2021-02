Vocalelli alla Gazzetta: "Milan, che fatica ma Gigio può dare un'altra scossa"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha parlato così del momento del Milan e di Gigio Donnarumma, decisivo anche ieri sera contro la Stella Rossa: "Il Milan di oggi è preoccupato, teso, nervoso e non più spensierato e leggero come è stato - splendidamente - fino alla fine del 2020, in un anno da incorniciare per la capacità di coniugare i risultati e il bel gioco. Alcune battute d’arresto hanno finito per intaccare quelle certezze che in ogni attività, e anche nel calcio, rappresentano la benzina. Se così è - e non si tratta dunque di calo fisico - c’è da immaginare che la ruota possa girare di nuovo improvvisamente e farci ritrovare magari in un attimo quel Milan meraviglioso e convinto di poco tempo fa. Decisivo, in questo senso, può rivelarsi uno dei gesti tecnici più belli che ci è capitato di vedere negli ultimi tempi. Non un gol o una giocata, come si potrebbe pensare, ma una parata - quella di Donnarumma - che nel cuore della ripresa è stata decisiva per il risultato finale. Una prodezza autentica, per tempismo, esplosività, reattività: su quell’intervento a mani aperte potrebbe essere - come detto - cambiata nuovamente la stagione rossonera".