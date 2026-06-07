Vocalelli non ha dubbi: "A partire da Maignan c’è un Milan da cui ricominciare"

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Le considerazioni del collega Alessandro Vocalelli sul nuovo Milan che verrà. Da chi si dovrà ripartire per costruire un nuovo gruppo?

Con molta calma, forse troppa il Milan tenta di organizzare la prossima stagione 2026/2027. Infatti, questo è un giugno iniziato come al solito. Tanto caos, tante riflessioni e ad oggi ancora nessuna novità concreta. Il Milan lavora per costruirsi il proprio futuro, ma il tempo passa e le settimane assumo sempre più importanza in ottica di tempo (perso). Un discorso che vale soprattutto per alcuni giocatori, ancora ignari di sapere novità sul proprio futuro prossimo

Proprio su questo tema si è così espresso Alessandro Vocalelli, collega della Gazzetta dello Sport che questa mattina sulla rosea ha indicato i giocatori da cui il Milan dovrebbe ripartire la prossima stagione.

MILAN, DA CHI RIPARTIRE?

"La domanda, così posta, si presta naturalmente a mille riposte. Quella personale è che, in una sorta di spina dorsale, sarebbe il caso di puntare anche sullo spirito d’appartenenza di Gabbia, se fosse possibile sull’energia di Rabiot e sulla rinascita di Pulisic. A partire da Maignan c’è un Milan da cui ricominciare"