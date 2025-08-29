Vocalelli sul Milan: "Prima convincente risposta arrivata con Nkunku"
Il mercato rossonero si arricchisce di un nuovo colpo: il Milan ha chiuso per Cristopher Nkunku che, in questi minuti, sta svolgendo le visite mediche e oggi pomeriggio firmerà il suo contratto quadriennale con il Milan. A commentare, positivamente, l'acquisto è il giornalista Alessandro Vocalelli questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Le parole di Vocalelli: "Una delle squadre che, a detta di molti, si era più rinforzata - da Modric a tutti gli altri - è passata nel giro di pochi giorni a far gonfiare di interrogativi il proprio futuro. Cancellando d'un colpo il lavoro svolto in estate. Ecco perché
serviva, in attesa magari di un altro difensore, una prima e convincente risposta, come quella arrivata con Nkunku".
Continua Vocalelli, chiosando sul Milan in generale e sulla partita di questa sera al Via del Mare contro il Lecce, valida per la seconda giornata di campionato: "Oggi, certo, c'è una tappa insidiosa, e già delicatissima, a Lecce. Ma se un prezzo alla sfortuna è stato già pagato, con il valore aggiunto che rappresenta e resta Allegri, con tutto quello che è stato fatto, attenti a sottostimare o a criticare il Milan. Il campionato, almeno per i rossoneri, davvero non è ancora cominciato".
