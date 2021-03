Vocalelli sulla Gazzetta: "Il Milan deve tenere Gigio Donnarumma senza se e senza ma"

Alessandro Vocalelli, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del rnnovo di Gigio Donnarumma: "Il nodo più urgente riguarda il portiere. Partendo da un dato, da una considerazione personale che farà piacere al Milan e ancora di più a Raiola: non esiste alternativa che possa addolcire un’eventuale partenza di Donnarumma. Che va tenuto - come sono sicuro avverrà - senza se e senza ma, a costo di andare incontro (molto incontro) alle richieste economiche del portiere e del suo procuratore. Perché Donnarumma è in prospettiva il miglior portiere del mondo e, proprio per questo, un assegno circolare, da poter esigere in qualsiasi momento. Donnarumma non è solo la tecnica e la forza del Milan, ma la sua anima, la sua personalità, quel senso di protezione che avvertono tutti i compagni. Da qui, insomma, passa gran parte dell’ulteriore crescita rossonera".