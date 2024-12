Youth League, cosa succede se due o più squadre arriveranno a pari punti? Ecco i criteri che verranno applicati per determinare la classifica finale

vedi letture

Domani e mercoledì si giocheranno le partite della sesta e ultima giornata della fase campionato di Youth League: la Primavera del Milan sarà impegnata mercoledì alle 14.30 nella sfida casalinga contro la Stella Rossa. I rossoneri devono vincere a tutti i costi per sperare nella qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione. Attualmente il Diavolo è 25° in classifica, dunque fuori dalle prime 22 formazioni che passeranno il turno (le squadre classificate dal 1° al 6° posto giocheranno contro i club classificati dal 17° al 22° posto, mentre quelli classificati dal 7° al 16° posto affronteranno i dieci club che si qualificheranno tramite il percorso dei campioni nazionali).

Ma cosa succede se delle squadre arriveranno a pari punti in classifica? Come spiega il sito della UEFA, se due o più squadre sono a pari punti al termine delle partite della fase di campionato, allora, come da paragrafo 16.01 del regolamento della competizione, i seguenti criteri vengono applicati, in quest'ordine, per determinare la loro classifica:

a. Differenza reti superiore nella fase di campionato

b. Maggior numero di gol segnati nella fase di campionato

c. Maggior numero di gol segnati in trasferta nella fase di campionato

d. Maggior numero di vittorie nella fase di campionato

e. Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase di campionato

f. Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari della fase di campionato

g. Differenza reti collettiva superiore degli avversari della fase di campionato

h. Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase di campionato

i. Totale di punti disciplinari inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti della squadra in tutte le partite della fase di campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

j. Coefficiente di club più elevato