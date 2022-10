Youth League, tra poco in campo il Milan: le info sul match

Oggi, come di consueto, in campo anche la Youth League con la primavera di Abate che ospiterà il Chelsea al Vismara dopo il pareggio dell'andata per 1-1. I rossoneri dovranno riscattare la brutta sconfitta contro l'Empoli nell'ultima giornata di campionato. Il calcio di inizio è fissato per le ore 14.30 e la gara sarà diretta dal belga Van Driessche. Sarà possibile seguire il live testuale del match su MilanNews.it. Questa la classifica aggiornata del girone:

MILAN 5pt

Salisburgo 5pt

Dinamo Zagabria 3pt

Chelsea 3pt