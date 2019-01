Zaccardo: "Il Milan mi è piaciuto fino alla rete della Juventus. Partita equilibrata"

Cristian Zaccardo è stato intervistato da Milan Tv: “Il Milan mi è piaciuto molto fino alla rete della Juventus, poi non c’è stata reazione. Fino alla rete di Ronaldo la Juventus non era stata brillante, il Milan mi era piaciuto. La partita era molto equilibrata. La partita sembrava destinata ai supplementari ma poi un episodio ha deciso, Ronaldo ha segnato, Kessie è stato espulso e la partita è finita. La Juventus poteva fare il secondo gol ma non era brillante. Peccato per il Milan ma il campionato è lungo ancora, speriamo possa arrivare quarto”.