Zachary Athekame al Milan, l'impatto a bilancio dell'operazione

vedi letture

Nella giornata di ieri il Milan ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Zachary Athekame, con il terzino svizzero che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Che impatto avrà questa operazione sui conti del Milan?

Il classe 2004 è stato pagato circa 10 milioni di euro (la cifra ufficiale verrà resa nota solo alla pubblicazione di questo esercizio di bilancio, ndr) e ha firmato un contratto di 5 anni: l'ammortamento sarà quindi di 2 milioni di euro. Secondo indiscrezioni lo svizzero guadagnerà 1 milione di euro netti all'anno, che lordi diventano 1,86; da qui il costo totale annuo a bilancio ammonta a 3,86 milioni di euro.