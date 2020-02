Zancan su Ibra: "La sua presenza dà una spinta in più alla squadra"

Federico Zancan, giornalista sportivo, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic su Sky Sport 24: "Bisogna vedere un po’ come sta e valutare le sue condizioni, anche perché dovrà essere al meglio contro una difesa eccellente come quella dell’Inter. Sicuramente potrà essere decisivo con la sua presenza: il fatto che ci sia dà una spinta in più alla squadra, dà al Milan la sensazione di poterci credere e di poter vincere ribaltando il pronostico. In campo bisognerà vedere le condizioni fisiche e di come lo sosterrà la squadra".