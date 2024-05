Zaniolo e l'interesse del Milan a gennaio 2023: "Ci sono stati degli incontri ma poi non se ne è fatto nulla"

Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Aston Villa in prestito dal Galatasaray, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche dell'interesse del Milan nei suoi confronti durante il mercato di gennaio 2023. Ecco le sue parole: "Sì c'è stato decisamente qualcosa e, anche a distanza di un anno e mezzo, mi fa piacere. E' un onore essere stato considerato all'altezza del Milan. Ci sono stati dei dialoghi, anche degli incontri, poi non se ne è fatto nulla. Succede spesso nel calcio...".

Nell'intervista, Zaniolo ha poi parlato anche di Paulo Fonseca, suo ex allenatore alla Roma che è in pole per sostituire Pioli sulla panchina del Milan: "Fonseca per me è un grande allenatore, una bravissima persona, onesta. In campo gli piace il gioco offensivo, con lui abbiamo sempre provato ad attaccare. Mi sono trovato bene. Se andrà al Milan sarò contento per lui. Un pregio su tutti? Dice le cose in faccia ai giocatori...e fidatevi, non è scontato".