Zapelloni a MTV: "Il Milan può sognare di battere la Juve in una gara secca, l'ha già fatto"

Umberto Zapelloni, ex vice direttore della Gazzetta dello Sport, intervenuto a Milan TV, ha parlato del 2019 che attenderà il Milan: "C'è l'occasione subito per vincere. In una partita secca il Milan può sognare di battere la Juventus. E' già successo recentemente a Doha. Il Milan deve puntare al quarto posto, per potersi costruire un futuro degno del nome che porta".