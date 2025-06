Zapelloni dubbioso su Chiellini dirigente: "Vediamo cosa è successo con Ibrahimovic al Milan e i danni fatti"

vedi letture

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Umberto Zapelloni.

Juve, ha parlato Comolli. Ha confermato Tudor, lavorerà con Chiellini e vuole tenere Kolo Muani:

"Non è una struttura snellissima, ma manca soprattutto alla Juve il segno della proprietà. Quello di Chiellini è un percorso di studio importante, si sta cercando di fargli capire tutte le aree di una società di calcio. Per capire quale può essere il suo futuro in società. C'è un investimento della società e lui sta investendo su se stesso. Ha studiato, si è messo in gioco riespetto a tanti altri, magari chissà che non possa fare il presidente in futuro. C'è bisogno di studiare a 360 gradi per ampliare le sue esperienze. E' un percorso affascinante per Chiellini".

Chiellini non meriterebbe di più?

"Prima di passare un giocatore che ha appena smesso in un certo posto ce ne vuole. Vediamo cosa è successo con Ibrahimovic al Milan e i danni fatti. Qui c'è un percorso differente. Oggi non potevi metterlo al posto di Comolli, può essere per lui una grossa chance per crescere e maturare. Poi ovvio, rappresenta la maglia, la juventinità, ed è importante".

Tudor tecnico anche dopo il Mondiale?

"Decideranno i risultati. La prossima stagione ci dirà se Tudor sarà anche in futuro l'allenatore ancora della Juve o meno, un tecnico bianconero a lunga scadenza".