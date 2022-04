Zapelloni: "Il Milan è un gruppo che sta andando oltre le aspettative di inizio stagione"

MilanNews.it

Umberto Zapelloni è intervenuto su MilanTV all'Inferno del Lunedì e si è espresso così sul Milan: "Il Milan è un gruppo che va oltre le aspettative di inizio stagione. Il Milan non era partito per lo Scudetto ma per riqualificarsi per l’Europa. Quindi l’obiettivo è raggiunto. Certo quando rimani in testa per così tanto, se non vinci il campionato ti rimane l’amaro in bocca".