Zazzaroni: "Allegri non è mai stato cercato dal Milan in queste settimane, ma..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ai microni di Pressing, ha commentato così il possibili ritorno di Massimiliano Allegri al Milan: "Allegri non è mai stato cercato dal Milan in queste settimane, ma è un suggestione corretta perchè, conoscendo il Milan che non ha preso Lopetegui per una prottesta popolare, visto che Allegri è molto popolare tra i tifosi milanisti in questo momento, Furlani potrebbe andare su di lui. C'è una cosa che mi meraviglia un po': ma se Furlani deve parlare con i candidati per il ruolo di ds gli presenta anche già l'allenatore? Tare ha sempre scelto l'allenatore, così come Paratici.

Mi sembrerebbe strana come cosa, anche di cose strane il Milan ne ha fatte e ne sta facendo tante. Che prendano Allegri senza dire nulla al nuovo ds mi sembra curioso. Sul Milan mi chiedo anche perchè Ibrahimovic e Cardinale hanno incontrato a Londra i vari Tare, Paratici e Berta, tanto decide Furlani. Se il Milan continua ad andare avanti con due teste non andrà nessuna parte".