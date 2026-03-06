Zazzaroni: "Allegri sta bene solo con la squadra, che gli sta dando grandi soddisfazioni, e si vede anche dall’atteggiamento dei giocatori"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è così espresso a Radio Rossonera dando un giudizio sulla stagione di Massimiliano Allegri: "Chiedete a me che sono Allegriano in modo schifoso, dovete chiederlo a chi lo odia. Ha fatto un lavoro strepitoso sul piano strutturale, lavorando per la conferma di Maignan e per l’arrivo di Rabiot, oltre alla permanenza di Saelemakers. Sono già 3 punti fondamentali della stagione del Milan. È una squadra imperfetta, che non ricorda il Milan per quello che dovrebbe essere, e sta facendo risultati straordinari”.

Se lo vedo ancora al Milan? Non ve lo so dire. Il contratto c’è con il Milan, ma non è importante. Ci sono squadre che si stanno muovendo per lui, e una è il Real Madrid. Lui comunque in rossonero sta bene, anche se… Sta bene solo con la squadra, che gli sta dando grandi soddisfazioni, e si vede anche dall’atteggiamento dei giocatori. Ma ripeto: è una squadra che andrebbe rafforzata. Alcuni acquisti se li è ritrovati, come Ricci. Non è intervenuto su Füllkrug per esempio. Ha trovato del materiale che lui ha arricchito con le permanenze di Maignan e Saelemaekers, oltre all’arrivo di Rabiot. Quel che mi lascia perplesso è che la dirigenza del Milan non l’ha mai protetto”.