Zazzaroni: “Milan più scarso. Basterà un Napoli al 70%”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”: “Il Napoli può rimontare in Champions, con Osimhen è possibile. Con l’attaccante disponibile a Milano gli azzurri avrebbero vinto, questo lo metto per iscritto. Osimhen è fondamentale, specie vista l’assenza di Simeone e dal momento che Raspadori non è in condizione e spalle alla porta non la prende mai. Il nigeriano ti dà verticalità, movimento, fisicità, ha il colpo di testa…

Per me basta una partita da vero Napoli al 70% per eliminare il Milan, che è una buona squadra ma per me è più scarsa del Napoli, perché ha più problemi. Di certo gli azzurri negli ultimi tempi sono in calo, tranne proprio che nella gara di Milano. Ovviamente i rossoneri giocheranno in contropiede, potendo disporre di gente veloce come Diaz e Leao.