Zazzaroni: "Morata non è un centravanti d'area. È uno Zirkzee, ma meglio"

Nel post partita di Milan-Sassuolo su Italia 1, con i rossoneri che hanno superato agilmente i neroverdi con un netto 6-1, Ivan Zazzaroni ha commentato così il momento degli attaccanti rossoneri. Queste le sue dichiarazioni:

“Abraham è un’alternativa. Diventa titolare perché Morata non è un centravanti vero. Non mi piace dire sottopunta perché non è neanche una sottopunta. È un giocatore che va, rientra, gioca, scambia. È un attaccante molto completo. È uno Zirkzee, per darti un’idea. Anzi, è meglio. Come concetto di giocatore è uno che rientra, cambia, gioca, partecipa. Non lo trovi però spessissimo nei 16 metri, mentre l’anno scorso Giroud era l’uomo dei 16 metri. Se ci fosse Giroud con Morata… Abraham invece è da movimento, fa fatica spalle alla porta. Però il gol lo può fare”.