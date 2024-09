Zazzaroni: "Spalletti riparte da un calcio che non ama, 3-5-2 così distante dalle sue corde"

Ivan Zazzaroni, dalle colonne del Corriere dello Sport giudica così le scelte di Luciano Spalletti per il nuovo corso azzurro, in vista soprattutto dell'impegno di questa sera contro la Francia.

"Luciano Spalletti riparte da un calcio e da un disegno che non ama: dal 3-5-2 così distante dalle sue corde, dalla sua formazione, dai suoi principi. Lo fa, lo deve fare, per tentare di ridurre in fretta le distanze tra sé e i giocatori, tra sé e la delusione. Ha ammesso di averlo studiato per tutta l’estate, «un’estate bruttissima», il periodo più nero della carriera, specie se si considera l’entusiasmo con cui era entrato nel ruolo di commissario tecnico della Nazionale, la sua aspirazione professionale più alta. Riparte da una squadra che non è paragonabile, per qualità e caratteristiche fisiche, alla Francia e al Belgio e che potrebbe incontrare delle difficoltà anche con Israele".