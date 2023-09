Zazzaroni sull'ipotesi Ibra: "Pioli non sarebbe delegittimato ma aiutato e salvaguardato"

Si parla tanto, nelle ultime ore, di un possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Con un ruolo dirigenziale, ovviamente. Lo svedese è stato a Milanello, a colloquio con Cardinale e a San Siro nel giro di 48 ore e le voci di un ipotetico ritorno si sono intensificate. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato così un eventuale ritorno in società di Zlatan: "Uno come Ibra non fa vincere le partite se non entra in campo, ma può aiutare un gruppo, specie se rinnovato, a maturare.

Come e anche più di altri, lo svedese legge le situazioni in un istante perché quelle situazioni le ha vissute e viste decine e decine di volte. Dall’aiuto di uno così Pioli non esce delegittimato, bensì rafforzato e in qualche modo salvaguardato".