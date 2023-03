Zenga: "Sono due le immagini del match che rispecchiano la prestazione del Milan contro l'Udinese"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Intervenuto a Sky, l'ex portiere Walter Zenga ha commentato così la prestazione negativa di ieri sera del Milan alla Dacia Arena: “Ci sono due fotografie simili in questa partita. La prima è di Tomori sul primo gol: ok che la palla di Bennacer è sbagliata, lenta e in orizzontale, ma la lettura che dà Tomori è proprio lenta, non legge la palla corta. La seconda immagine a mio avviso è sul terzo gol: Thiaw resta a terra troppo facilmente. Sono le due immagini che rispecchiano la prestazione del Milan questa sera”.