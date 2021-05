Ziliani: "Errore Calvarese? La Serie A è quel campionato in cui un arbitro devia 60 milioni dalle casse di un club a quelle di un altro"

Paolo Ziliani, tramite il suo profilo Twitter, ha duramente attaccato la Serie A e la decisione con cui l’arbitro Calvarese ha fischiato il rigore a Cuadrado per l’inesistente fallo di Perisic in Juventus-Inter. Ziliani ha scritto: “La Serie A è quel campionato in cui un arbitro devia 60 milioni dalle casse di un club (Milan) a quelle di un altro (Juventus) con una decisione che scandalizza il mondo intero ma nessuno protesta, nemmeno il Milan che quello stesso giorno sarebbe matematicamente in Champions”.