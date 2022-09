Zoff: "Non conoscevo Maignan. È completo, esplosivo e ha personalità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo straordinario rendimento di Mike Maignan è sotto gli occhi di tutti. Il portiere rossonero si è subito imposto in Italia, diventando in pochi mesi il numero uno dei numeri uno. Prestazioni sempre di livello, che hanno sorpreso Dino Zoff: "È stato decisivo, ha dato sicurezza su tutti i fronti e nell'ultimo derby è stato ancora una volta eccezionale", ha detto in un'intervista a L'Equipe. Zoff ha ammesso che, poiché il calcio francese è "meno visto e apprezzato in tv", non conosceva Mike Maignan prima che firmasse per il Milan. "È un profilo completo, esplosivo e ordinato. La sua personalità è decisiva". Per Zoff, infine, il club rossonero "non ha perso nel cambio con Donnarumma", anche se il PSG "ha guadagnato un portiere molto giovane e forte".