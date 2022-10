Pagelle - Bennacer gestisce e lotta. Kalulu-Gabbia: bene. Giroud, errore non da te

Queste le pagelle di Milan-Chelsea:

Tatarusanu 6: poteva fare di più sul gol di Aubameyang? Forse. Para bene in avvio di ripresa sempre sul 9 del Chelsea.

Kalulu 6.5: parte terzino, finisce centrale con Gabbia. Dentro il campo è uno dei migliori rossoneri della serata. Come tutti patisce la direzione aberrante di Siebert.

Gabbia 6.5: letture giuste, movimenti corretti, il peso della difesa sulle spalle dopo il rosso a Tomori. Sul gol dello 0-2, forse, si fa attirare un po’ troppo dal pallone. Ma in generale fa una prova degna. Bell’intervento nel finale su Gallagher a chiudere la linea di tiro.

Tomori 5.5: non si può buttare fuori un giocatore così. Una mano sulla spalla, senza nemmeno vigoria, non può portare all’espulsione e nemmeno al rigore concesso al Chelsea. Non può essere sufficiente perché c’è un problema a monte, ovvero che si fa bruciare da Mount prima del fattaccio.

Theo Hernandez 5.5: sul gol di Aubameyang è quello che dovrebbe fare di più visto il movimento a sfilare del gabonese che è nel suo campo visivo. È l’episodio, sostanzialmente, che ne indirizza la valutazione anche perché il duello con James finisce pari. (dal 79’ Ballo-Touré sv).

Bennacer 6.5: trottola in mezzo al campo, che fa tante cose e le fa tutte bene, anche le uscite dalla pressione più complicate. Pioli lo toglie per dar spazio a Pobega e per risaprmiargli mezz’ora di corsa quasi inutile sullo 0-2. (dal 62’ Pobega 6: altri minuti europei, forse propedeutici alla partita di domenica con il Verona. Mena quando c’è da menare).

Tonali 6: coltello tra i denti, come Rambo in mezzo a una missione impossibile. Non ci sta a farsi prendere in giro dal palleggio, presuntuoso, dei blues e nel finale qualche calcetto lo rifila.

Brahim Diaz 6: è frizzante, sente che può essere un’altra notte nella quale poter incidere. Disegna un cross meraviglioso sullo 0-1 che Giroud spreca malamente tutto solo in area di rigore. È il sacrificato di Pioli sull’altare del riassetto tattico. (dal 36’ Dest 6: è vero, si mangia il gol del 1-2 che avrebbe forse cambiato la partita, almeno nel parziale, ma fa anche un grande recupero su Aubameyang e dentro una serata così, la giocata difensiva va premiata).

Krunic 5.5: un po’ impreciso e gioca sostanzialmente di posizione. Non è che si veda molto all’interno della partita.

Leao 6: Potter gli piazza il raddoppio sistematico di Chalobah e Thiago Silva. Lui ci prova a spezzarlo e, manco a dirlo, sono suoi gli strappi più pericolosi ivi compreso il cross da cui poi nasce l’occasione che Dest spara al primo anello blu. (dal 79’ Origi sv).

Giroud 5.5: quel cross di Brahim Diaz grida vendetta per come non sia riuscito a indirizzarlo alle spalle di Kepa. Ovviamente, con il Milan in 10, è quello che paga maggiormente l’assetto più atento della squadra in fase propositiva. (dal 62’ Rebic 5.5: purtroppo entra in campo quando la partita è andata in direzione Chelsea e non c’è molto da fare. Prova a condurre un paio di transizioni, ma viene rimbalzato).

All. Pioli 6: il suo Milan non perde la testa e questo è sinonimo di maturità. Difficile commentare una partita che, visto l’andamento dei primi 20 minuti, stava per andare in maniera diversa.