Pagelle - Coppia centrale molto bene. Pesano gli errori sottoporta di Giroud e non solo

Queste le pagelle di Borussia Dortmund-Milan:

Maignan 6: attento su Bensebaini e su Fullkrug. Poi non corre grossi rischi. Pioli gli chiede di giocare maggiormente con la squadra per rompere la pressione del Dortmund.

Calabria 6: non parte bene, con Malen che non è un avversario semplice. Poi, però, cresce e gli prende le misure. Accusa qualche problema fisico ma stringe i denti finché ne ha. (dal 69’ Florenzi 6: sempre attento e utile).

Thiaw 7: attento, posizionato bene, vince il duello personale con i tifosi del Borussia e contro Fullkrug. Sembra prendere sempre più fiducia e convinzione nei suoi mezzi.

Tomori 7: sembra tornato sui livelli della stagione dello scudetto. Attentissimo, preciso negli anticipi, propositivo anche in avanti. Non molla di un centimetro.

Theo Hernandez 6: molto impreciso nel primo tempo, dove è correo dell’occasionissima divorata da Giroud. Decisamente meglio nella ripresa quando inizia a ricamare i duetti con Leao. Ha una chance di testa, ma in volo d’angelo non trova la porta.

Musah 6.5: vibes da Franck Kessie. Dà una sensazione di sicurezza importante ai compagni. Ha ritmo europeo nelle gambe e nella mente. Non si fa impressionare dal muro giallo.

Reijnders 6: la chance che esce di un soffio grida vendetta, perché aveva angolo di tiro aperto per poter segnare. Inizia da regista e sembra un po’ sacrificato. Meglio quando torna a fare la mezzala.

Pobega 5.5: pronti, via ed ha subito la primissima occasione della partita, ma non è un velocista e si fa rimontare da Hummels. Tanta imprecisione nel primo tempo, sia in cose semplici sia in cose più difficili. Un po’ meglio nella ripresa, ma non convince. (dal 58’ Adli 6: entra bene e sembra ridare ordine alla squadra, con lo slittamento di Reijnders nello slot della mezzala).

Pulisic 5: spento. Ha una grande occasione per segnare, ma centra Kobel. Avrebbe dovuto e potuto fare di più in tutta la partita perché da lui ci si aspetta che in notti come queste faccia la differenza. (dal 69’ Chukwueze 5.5: leziosità quando non deve e poca concretezza nelle due palle gol che gli arrivano. Anche lui non dormirà bene questa notte).

Giroud 5: ha due occasioni importantissime, specie quella nel primo tempo dove fallisce il gol che avrebbe spaccato la partita. Lotta, è vero, però non riesce a cucire il gioco e in notti come queste, putroppo, il tempo presenta il conto su quello che è il ritmo del calcio europeo. (dal 69’ Okafor 6: una sgasata per creare superiorità, ma non ha molte chance per mettersi in mostra).

Leao 6: crea diverse occasioni, alcune da gol e alcune potenziali, ma non può avere 35-40 minuti di vuoto come accaduto nel primo tempo. Pioli gli chiede di giocare più vicino a Giroud, ma lui rende meglio quando può duettare con Theo partendo dalla sua zolla preferita.

All. Pioli 6: zero gol in due partite dominate. Due punti al posto di sei. Crediamo fortemente che sia un uomo estremamente incazzato per quanto visto in campo e che non è stato concretizzato. Adesso deve lavorare per correggere la frenesia e il cinismo dei suoi sottoporta. Perché ora servono punti pesanti con il Psg.