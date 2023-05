Pagelle - Kalulu e Brahim da horror. Pioli non impara dagli errori

Queste le pagelle di Milan-Cremonese:

Maignan 6: incolpevole sul gol di Okereke. Passa una partita a fare il libero aggiunto piuttosto che il portiere.

Calabria 6: sta bene fisicamente ed è uno dei pochi che non ha bisogno di turnover. Si propone con precisione.

Kalulu 4: una partita di grande serenità, che poi butta alle ortiche abbattendo Thiaw consentendo così a Okereke di poter calciare senza problemi verso la porta di Maignan per il gol del vantaggio ospite. In fase di downgrade evidente.

Thiaw 6: viene abbattuto letteralmente da Kalulu in occasione del gol ospite. Aveva fatto un’ottima prova, di personalità sia su Felix sia in fase d’impostazione.

Ballo Touré 5: è troppo poco propositivo anche contro un avversario che si consegna al Milan fin dalle prime battute. Sernicola, contro di lui, fa un figurone.

Bennacer 6: davanti alla difesa torna a dettare i ritmi della manovra. Cerca anche qualche incursione. Esce quando la partita è in controllo. (dal 46’ Krunic 5.5: ci si sarebbe aspettati maggior verve da parte sua. Carnesecchi, in pieno extra time, gli nega il gol del 2-1 con una paratona. Ma è un lampo isolato).

Vranckx 5.5: quando Bennacer si sgancia, lui rimane dietro a coprire la zona di competenza. Con l’inserimento di Krunic, avrebbe potuto fare qualcosa di più per creare dubbi alla Cremonese. Invece va via via spegnendosi. (dal 76’ Tonali 5.5: non porta quella luce che sarebbe servita nel rush finale della gara).

Saelemaekers 6: gli annullano un gol per questione di centimetri. Poi si incaponisce in troppe serpentine personali. Lucidissimo nel pennellare per Brahim la palla del potenziale 1-0, ma lo spagnolo la cestina mandando alto da quattro metri e a porta spalancata. (dal 75’ Messias 6: ha il merito di calciare una punizione velenosa che, complice anche la deviazione di Vasquez, evita il dramma assoluto).

Brahim Diaz 4.5: l’occasione che si divora su cross al bacio di Saelemaekers è, alla luce del risultato, un errore macroscopico che indirizza la partita. Si mangia anche l’assist che gli confeziona Leao appena entrato. Serataccia.

Origi 5.5: parte bene, Carnesecchi gli disinnesca un bel diagonale mancino e prova anche a schiacciare di testa un bel cross di Saelemaekers, ma prende male il tempo per colpire. Poi va via via spegnendosi fino al cambio. (dal 63’ Leao 5: entra e apparecchia la tavola a Brahim, che sbaglia. Poi ha lui il pallone del potenziale 1-1, ma sbaglia la conclusione).

De Ketelaere 5.5: la Sud lo prova a caricare con cinque minuti di cori ininterrotti. Meité lo manda in porta, ma Carnesecchi legge bene le sue intenzioni. Sembra dare timidissimi segnali di risveglio, ma è ancora sotto la linea dell’accettabilità. (dal 63’ Giroud 5: dovrebbe dare la scossa alla partita. Alla luce dei fatti, incide meno di chi c’era al suo posto).

All. Pioli 5: altri due punti buttati, con un turnover massiccio che non porta a nulla. Le seconde linee non sono in grado di poter portare a casa una vittoria contro una squadra prossima alla retrocessione e viene salvato da una botta di fortuna. Ancora una volta reitera cambi radicali che impoveriscono la squadra a livello di produttività offensiva. La corsa Champions si fa molto complicata e sabato con la Lazio diventa vitale.