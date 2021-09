Pagelle - Maignan para quasi tutto. Kjaer-Tomori, che serata. Flop Florenzi

Queste le pagelle di Liverpool-Milan:

Maignan 7,5: prova a emulare Fabio Cudicini mettendosi in versione ragno nero. Para il rigore di Salah e il tentativo di tap in susseguente. Fa tremare tutti quando esce zoppicando per un pestone di Theo. Forse poteva legger meglio l’inserimento di Salah che vale il 2-2 a inizio ripresa.

Calabria 6: serata complicata per il capitano, all’esordio in Champions con la fascia al braccio. Diogo Jota e Robertson sono due clientelacci da gestire, anche perché spesso viene lasciato in isolamento.

Kjaer 7,5: mostruoso, così come Tomori, in una partita dove ha chiuso qualunque cosa abbia potuto chiudere. Dà grande sicurezza anche quando le cose sembrano andare male, perché il Liverpol arriva al limite dell’area del Milan con troppa facilità.

Tomori 7,5: peccato per la deviazione sul tiro-cross di Arnold che spiazza Maignan e regala il primo urlo alla Kop. Poi si mette in bolla ed è sontuoso.

Theo Hernandez 6,5: Salah è una brutta gatta da pelare, così come Alexander-Arnold. Quando prende coraggio in fase offensiva, fa male agli avversari e propizia il gol del momentaneo 2-1 milanista.

Bennacer 5,5: stecca il primo esame di maturità europeo con una prova non sufficiente. Prima travolto dalla mediana del Liverpool, poi mette la testa fuori, infine cala. (dal 71’ Tonali 6: entra con personalità, rifila una spallata a Thiago Alcantara che si zittisce).

Kessie 6,5: deve mettere un sacco di pezze, ma soffre anche lui il ritmo “da Champions” degli avversari. Ha degli strappi presidenziali importanti, ma

Saelemaekers 6,5: non è facile giocare con il Liverpool che pressa sulle fasce e, all’inizio, fa una fatica bestiale lasciando spesso Calabria da solo. Poi prende coraggio, cresce, ed è parte attiva per il gol del momentaneo 1-1. (dal 62’ Florenzi 5: errore marchiano quello dell’ex Roma, che non chiude Henderson quando il capitano del Liverpool prende la mira e spara il gol del 3-2).

Brahim Diaz 6,5: non era facile trovare spazi per accendersi. Lui ha il merito di andare a cercarli anche in zolle inusuali. È certamente mentalizzato a livello europeo e regala un intervallo di gioia ai tifosi del Milan con il gol del momentaneo 2-1.

Leao 6: molla completamente Alexander-Arnold e il terzino del Liverpool non perdona trovando l’affondo e il tiro-cross che genera il primo vantaggio dei reds. Ha il merito di mettere in porta Rebic per il pareggio milanista. (dal 62’ Giroud 5,5: paga l’assenza di palloni giocabili contro Matip e Gomez che, nella ripresa, sono apparsi più attaccabili).

Rebic 6,5: fare la lotta con Matip e Gomez non è bello, anche perché vanno ad un ritmo molto alto e non sono Acerbi e Luiz Felipe. Tuttavia, quando il Liverpool concede il fianco, è lui a mettere dentro l’1-1 e poi a servire Theo, che viene murato prima del tap-in di Brahim Diaz. (dall’83’ Maldini sv).

All. Pioli 6,5: la differenza di qualità nei singoli si vede, ma il suo Milan esce da Anfield con la consapevolezza di ciò che c’è da fare per stare a questi livelli. Servirà ancora tempo, ma la sconfitta è solo frutto dell’episodio – decisivo – del gol del 3-2.