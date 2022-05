Pagelle - Tonali alla Pippo Inzaghi. Leao alieno. Pioli azzecca tutto

MilanNews.it

Queste le pagelle di Verona-Milan:

Maignan 5.5: nel minestrone di errori che porta al gol del Verona c’è anche una sua mancata uscita sul cross di Lazovic che lo scavalca completamente e, la sensazione, era che avrebbe potuto fare di più.

Calabria 5.5: entra, insieme ad altri compagni, nell’azione del gol del Verona. Soffre tantissimo Lazovic, forse come raramente aveva sofferto qualcuno in campionato. (dall’85’ Florenzi 7: entra e manda la partita in ghiaccio con un destro violento e preciso che mette il risultato in saccoccia).

Kalulu 6.5: in un ambiente caldissimo, non si fa minimamente prendere dall’ansia. Regge l’urto con Simeone, costringe Barak a giocare lontano dall’area di rigore e si vede che ormai si trova alla grande accanto a Tomori.

Tomori 6.5: meno appariscente, ma sempre preciso. Deve correggere anche alcune imprecisioni di Theo Hernandez, specie nella ripresa. Ma è solidissimo.

Theo Hernandez 5.5: sua la prima occasione della partita con un mancino che non va lontano dall’incrocio. Poi fa molta attenzione alla fase difensiva, anche se manca anche lui sul gol di Faraoni.

Tonali 8.5: doppietta da bomber vero, da centrocampista moderno, da giocatore estremamente forte che si carica il Milan sulle spalle anche nel momento di maggior difficoltà. Il primo gol, buono, è da rapinatore d'area di rigore puro (c’era anche fallo). Il secondo è un inserimento con attacco del terzo corridoio bellissimo. Tonalissimo.

Kessie 5.5: non una grande serata. Sbaglia tanti passaggi e diverse letture. Ci mette impegno, sicuramente, ma non spicca.

Saelemaekers 6: riproposto titolare, gioca una buona partita. Torna a sfornare cross interessanti e sul secondo, Krunic costringe Montipò alla paratona. Bene così, ma serve ancora di più. (dal 62’ Messias 6.5: fa il suo fase di non possesso. Ha sul mancino il gol numero 4, ma non trova lo specchio della porta. Delizioso l’assist per il gol di Florenzi).

Krunic 6.5: la scelta giusta nella partita più complicata. Rade si muove benissimo tra le linee, sfiora il gol e gestisce bene i palloni che gli passano tra i piedi. (dal 68’ Bennacer 6: subentra a Krunic e porta lucidità in mezzo al campo).

Leao 8: i due gol di Tonali sono roba sua. Devastante nell’uno contro uno infatti quando prende le misure a Faraoni, lo svernicia fornendo a Sandro i due assist decisivi per ribaltare l’1-0. Esce stremato. (dall’84’ Ibrahimovic sv)

Giroud 5.5: Gunter lo maltratta, lui prova a lottare ma gli riescono poche cose a livello qualitativo. (dal 62’ Rebic 6: Pioli da lui vuole un attacco maggiore degli spazi, ma entra in campo nel momento di forcing maggiore dei veronesi).

All. Pioli 7.5: azzecca la lettura della partita, dove ha anestetizzato il tridente del Verona. Becca la scelta di Krunic trequartista, ma la cosa più bella è che la sua squadra, anche sotto al primo errore della gara, ha risalito la corrente con forza, determinazione e voglia di vincere.