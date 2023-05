Pagelle - TurboTheo fa un gol pazzesco. Bennacer altamente ispirato

Queste le pagelle di Milan-Lazio

Maignan 6: partita di inaspettata tranquillità per Mike, che osserva i suoi compagni dominare il match dal primo all’ultimo minuto.

Calabria 6: contiene bene Zaccagni sia in singolo sia quando deve raddoppiare la marcatura. Con il canovaccio della partita ormai chiaro, si va a fare la doccia a fine primo tempo. (dal 46’ Kalulu 6: tranquillità assoluta sulla sua corsia sia con Zaccagni sia con Pedro).

Kjaer 6.5: annienta Immobile, non concendogli nemmeno uno spazio per poter fiatare. Bene su una chiusura in avvio di partita e tanta concentrazione. Come Calabria, viene risparmiato in vista del derby. (dal 46’ Thiaw 6: la Lazio non punga e non crea grandi situazioni, così lui può limitarsi al lavoro ordinario).

Tomori 6.5: dentro per tutta la partita, vive un pomeriggio da capo della zona presidiata. Non ha problemi con Felipe Anderson e nemmeno con Immobile quando il laziale gira nella sua area di competenza.

Theo Hernandez 8: chiude la partita con un gol fantastico. Ci mette 10 secondi da quando Maignan gli scarica il pallone fino a quando il suo sinistro non finisce alle spalle di Provedel. In mezzo una progressione di 70 metri inarrestabile.

Bennacer 7.5: ritmo, costanza, sostanza e il gol che stappa la partita dove ruba palla a Casale, combina con Giroud e poi trova il colpo da biliardo sul quale Provedel non può opporre resistenza. Detta i ritmi della gestione palla nella ripresa.

Tonali 7: quando le partite si fanno serie e la pressione è alle stelle, lui esce sempre bene. Domina su Milinkovic-Savic così come su Luis Alberto. Si concede anche un numero in mezzo a due nella ripresa che accende San Siro.

Messias 6: prova onesta del brasiliano, che prova ad allargare la Lazio a destra. Ma il Milan, come sempre e a prescindere da Leao, tende sempre a sinistra.

Krunic 6: utile, come spesso accade, ai compagni in fase di costruzione. Ringhia su Marcos Antonio rendendogli il pomeriggio complicato.

Leao sv: tutti in attesa di capire cos’abbia. (dall’11 Saelemaekers 6.5: ha voglia e determinazione. A sinistra può giocare con il piede forte verso l’interno del campo e crea difficoltà a Marusic, che non riesce a prendergli le misure).

Giroud 6.5: continua il digiuno in campionato, ma l’assist che confezione per Bennacer è di quelli che non si possono sbagliare. Sgomita in mezzo a Casale e Romagnoli nel tentativo di ricevere un pallone da buttare in porta. (dal 68’ Rebic 6: sembra dare segnali di vita dentro una partita ormai andata nella direzione giusta).

All. Pioli 6.5: rimette il Milan vero e il Milan fa il Milan, vicendo e convincendo nello scontro diretto che poteva segnare la fuoriuscita dalla lotta Champions. Primo di cinque step portato a casa. Ora testa alla Champions.