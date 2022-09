Pagelle Primavera - Chaka Traore inarrestabile, Coubis fuori categoria. 3-0: Nava x Lazetic

Queste le pagelle di Milan-Dinamo Zagabria 3-0 di Youth League:

Nava 6,5: spettatore non pagante della partita, non interviene praticamente mai. Mezzo voto in più per l'assist al gol di Lazetic.

Bozzolan 7: dopo i primi 15 minuti di gara ha già arato la fascia sinistra. Dopo novanta minuti aveva consumato tutta la parte di campo. Un treno, non smette di correre e lottare per un secondo. Va vicino al gol nel secondo tempo. In difesa è sempre attento.

Paloschi 7: è la rivelazione di questa stagione. Impressiona sempre di più la facilità e la tranquillità dei suoi interventi difensivi. Sempre più preciso ed elegante, ma anche sempre più leader.

Coubis 7.5: c'è poco da dire, è fuori categoria. Vince tutti i contrasti, fisicamente non lo sposti, di testa sono tutte sue, sulle palle inattive è una minaccia continua. Impressionante Cubo.

Simic 7: prima da titolare per il nuovo acquisto e non sfigura affatto. Anzi, difensivamente è una certezza. Prima di provare a saltarlo ti ferma tre volte, sempre se riesci a puntarlo. Davanti non preoccupa la difesa croata. (59’ Bakoune 6: mezz'ora di gestione per il classe 2006. Sulla destra arrivano pochi attacchi, forse a causa dei traumi lasciati da Simic).

Eletu 7: è l'incubo dei centrocampisti della Dinamo Zagabria. Recupera così tanti palloni e interrempe così tante azioni che i croati faticano a trovare spazi tra le linee.

Pluvio 6,5: gli tocca fare il lavoro sporco del centrocampo, ovvero rincorrere e pressare durante la fase di impostazione degli avversari. E gli viene benissimo. (59’ Gala 6,5: al contrario di Pluvio, entra e mette più qualità in mezzo al campo)

Zeroli 6,5: i suoi inserimenti mandano in totale tilt la difesa della Dinamo Zagabria, peccato che in fase di conlcusione viene sempre anticipato. Ha due occasioni buone per segnare, ma non le sfrutta.

Traore 8: fa impazzire tutta la fascia destra con qualità e quantità. Il pallone per la rete di El Hilali non smette di cantare, mentre sul gol arriva con lucidità davanti al portiere e segna con freddezza. (64' Scotti 6,5: corre come un matto per tutto il tempo che gioca. Sfrutta la stanchezza degli avversari per accelerare)

Longhi 6,5: non fa gol, ma la prestazione è di altissimo livello. Trova pochi palloni, ma pressa per tutto il tempo. (64' Lazetic 7: entra all'esordio stagionale, crea allarmismo nella difesa avversaria e a pochi secondi dalla fine realizza la sua prima rete)

El Hilali 7,5: realizza la rete dell'1-0 dopo una magia di Chaka Traorè, ma poi la magia la fa lui: pallone in profondità perfetto per l'11 rossonero che ricambia il favore. (Foglio 87’ sv).

Abate 9: è la sua Gioconda. Prepara la partita in maniera perfetta. Nulla da aggiungere.