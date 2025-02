PAGELLE - El Bebote timbra subito. Pulisic determinante, Leao cambia la partita. Walker, un professore

Queste le pagelle di Empoli-Milan 0-2, prima partita della gestione Conceiçao dove il Milan non prende gol e dove la squadra ha mostrato carattere e qualità nelle scelte:

MAIGNAN 6: trema, come tutto il Milan, sul sinistro di Colombo che bacia violentemente la faccia interna del palo ma poi esce. L’Empoli mette diversi palloni dentro l’area di rigore, ma Mike gestisce il traffico aereo senza grossi affanni.

WALKER 7: giocatore di un’intelligenza tecnico-tattica superiore. Sa sempre cosa fare e quando farlo, con qualità e quantità. Quando Tomori viene espulso, passa a fare il centrale fino all’ingresso di Thiaw e lo fa non bene, di più. Su di lui c’era anche il fallo da rosso di Cacace.

TOMORI 5: allora, l’espulsione con questo protocollo VAR c’è, perché prende solo ed esclusivamente Colombo che gli era scappato via. Che poi l’attaccante dell’Empoli potesse essere in off-side è un altro paio di maniche, ma il secondo giallo è ineccepibile. Sul palo di Colombo nel primo tempo aveva bucato l’intervento. Primo passaggio a vuoto pesante nella gestione Conceiçao per lui,

PAVLOVIC 6.5: conferma la sua affidabilità e solidità difensiva, portando Esposito spesso al largo dalla zona calda. Non disdegna, sia in inferiorità numerica sia in parità, qualche sortita offensiva.

THEO HERNANDEZ 6.5: sembra esser entrato in forma e quando accelera, torna a fare paura come negli anni addietro. Da lui, quando le avversarie sono chiuse, ci si attende sempre che possa spaccare quella fase di stallo. Contro la Roma e contro l’Empoli torna a farlo vedere.

MUSAH 5.5: serata pasticciata per Yunus, che non brilla granché in diverse situazioni.

FOFANA 5.5: fa muro in avvio su un tiro di Grassi, ma anche lui non gira come al solito e non è un caso che Conceiçao lo lasci sotto la doccia all’intervallo. (dal 46’ LEAO 7: entra ha una connessione in 5G sia con Theo sia con Joao Felix. Una Theao-Felix che manda in tilt l’Empoli. Perfetta la sua chiusura del secondo palo sul cross di Pulisic che porta al gol del vantaggio. Concreto e bello).

REIJNDERS 6: cerca di togliersi di dosso una fisiologica fase di appannamento, ma almeno rispetto a Fofana prova a metterci qualità nelle scelte. Quando Conceiçao lo toglie, per mettere Thiaw, c’è un bel colloquio preso dalle telecamere che testimonia la bontà del rapporto tra i due. (dal 70’ THIAW 6: torna in campo con serenità nella gestione del post 0-1).

JIMENEZ 5.5: ci mette volontà, ma a sinistra fa più fatica che a destra. Punta De Sciglio, ma non lo salta e non lo fa soffrire come ci si aspetterebbe. Anche lui vede finire la sua partita all’intervallo. (dal 46’ PULISIC 7.5: entra benissimo, quasi che i primi 45’ in panchina siano funzionati da ricarica energetica. Confeziona l’assist al bacio per il gol di Leao con un cross perfetto e poi innesca Santi Gimenez per lo 0-2).

JOAO FELIX 6.5: forse è un po’ troppo lezioso in alcuni casi, ma mette dentro tanta qualità in ogni momento nel quale rimane in campo. Si muove bene tra le linee, cerca di spaccare la linea dell’Empoli e si adatta molto bene quando il Milan rimane in 10, affiancando Reijnders prima e Musah poi in mezzo al campo. Cerca di fotocopiare il gol in Coppa Italia, ma Vasquez rimane in piedi fino all’ultimo. (dall’84’ TERRACCIANO SV)

ABRAHAM 5: serata grigia e insipida per Abraham, che non becca un canale nei 45’ che gioca nel primo tempo. (dal 46’ GIMENEZ 7.5: entra benissimo, facendo subito capire a Marianucci che la musica, rispetto al primo tempo, è cambiata. È sgamatissimo nel causare il rosso dell’avversario che riequilibra i giocatori in campo e, di fatto, cambia la partita. Poi disegna il suo primo gol milanista con un mancino fantastico).

ALL. CONCEICAO 7: la formazione iniziale non sgorga di qualità, perché ne ha troppa in panchina e il Milan del primo tempo non può soddisfare nessuno e siamo certi che non la vedremo più. Va all’assalto fin dall’inizio del secondo tempo e nonostante il rosso di Tomori, tiene dentro tutti e la sua scelta premia.