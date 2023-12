Pagelle - Jovic si scongela. Pulisic torna al gol. Theo benissimo da centrale

vedi letture

Milan-Frosinone si è conclusa da poco in una gelida serata in quel di San Siro con la vittoria per 3-1 della formazione di Pioli. Queste le pagelle dei giocatori rossoneri scesi in campo nel corso della partita

Maignan 7: tiene in piedi il Milan con un’uscita da futsal su Cuni. È bravissimo a occupare spazio e a leggere il tempo giusto dell’intervento. Suo il lancio che taglia iun due il Frosinone e spiana la strada a Pulisic per il 2-0.

Calabria 6: il capitano si mette in bolla e fornisce una prova accorta.

Tomori 7: si addormenta su Cuni ed è Maignan a salvargli la pelle. Prima e dopo una partita di alto livello, coronata con il gol del 3-0 su assist di Jovic che mette al sicuro la partita.

Theo Hernandez 7: alla fine Pioli sceglie lui come centrale di sinistra e lui lo ripaga con una prestazione di grande spessore. Sia in fase di difesa pura sia in impostazione. Poi i cavalli, ogni tanto, gli chiedono di essere liberati e lui si lancia in sgroppate che riscaldano lo stadio.

Florenzi 6: ordinato, puntale, presidia la sua zona di campo senza troppa fatica. Deve registrare qualche movimento e qualche posizione con Theo, ma nulla di preoccupante.

Musah 6.5: mette ritmo e corsa, inserimenti e brillantezza fisica. È mancato tantissimo con il Borussia Dortmund ed è un jolly prezioso. Chiude da esterno offensivo nell’attacco baby con Camarda e Chaka.

Reijnders 6: deve far girare il pallone e lo fa con buone trame. Il pressing del Frosinone non è asfissiante e lui può gestire il ritmo senza affanni, ma anche senza particolari squilli. (dal 77’ Bennacer sv: bentornato Isma).

Chukwueze 5.5: meno efficace di martedì. Cerca di spezzare il raddoppio, ma non è che faccia stropicciare gli occhi. (dal 61’ Adli 6: una buona mezz’ora, dove non ruba l’attenzione)

Loftus-Cheek 6: tanta paura quando va giù con la spalla destra, grazie a Dio sia rialza senza problemi. Prova sufficiente di Rubs, senza strappi particolari. (dal 77’ Pobega sv)

Pulisic 7: sembra fin da subito più in palla rispetto a martedì, segno anche di una condizione fisica in crescita. Si fa dare spesso e volentieri il pallone, dribbla e crea superiorità sia sulla linea interna sia su quella laterlae. Pescato benissimo da Maignan, “scava” su Turati il gol del 2-0. (dal 77’ Chaka Traoré sv)

Jovic 7: dopo il palo con il Borussia Dortmund, ecco finalmente il primo gol con la maglia del Milan. È un gol al volo, che scongela la partita e che permette ai rossoneri di incanalare la partita sui binari giusti. Cerca il dialogo con i compagni ed è decisivo anche con l’assist per il gol del momentaneo 3-0 di Tomori. Esce giustamente applaudito. (dall’85’ Camarda sv)

All. Pioli 6.5: nell’emergenza assoluta, fa sei punti su sei tra Fiorentina e Frosinone. Scaccia i fantasmi che aleggiavano attorno al Milan. La sua squadra riesce a mettere in mostra una buona prestazione che fa respirare tutto l’ambiente.