Pagelle - Leao formato deluxe. Giroud, gol pesantissimo. Che Loftus!

Queste le pagelle di Milan-Psg:

Maignan 6.5: attento, preciso, incolpevole sul gol di Skriniar. Ma è determinante nel tenere sempre altissima la concentrazione dei compagni. Non si fa sorprendere su un tentativo velenoso di Mbappé sul primo palo.

Calabria 7: Mbappé è il cliente peggiore che si è trovato davanti in carriera, ma nei primi 45’ non trema. Anche nella ripresa ha una abnegazione e applicazione incredibile. Fa 230 in rossonero con una grande vittoria.

Tomori 7.5: Kolo Muani è un armadio a quattro ante ed è difficile prendere posizione su di lui, ma questo Fikayo in modalità Prime riesce a farlo. Decisivo, nel primo tempo, con una chiusura su filtrante di Dembelé. Anche nella ripresa sbuca ovunque. Donnarumma gli cancella una punizione ben calciata nel primo tempo.

Thiaw 7: Kolo Muani, diviso con Tomori, viene annullato con Malick che capisce quando anticipare e quando attendere. 98 minuti di forza mentale che gli serviranno anche per il prosieguo della stagione,

Theo Hernandez 7: torna titolare e lo fa in formato deluxe. Scavalla sulla fascia e anche internamente. Donnarumma gli cancella una punizione calciata benissimo, ma è suo il cross bello, forte, tagliato che Giroud spedisce nella porta parigina. Bentornato.

Loftus-Cheek 7.5: perderà pure Skriniar in occasione del vantaggio francese, ma poi è un’autentica iradiddio. Strappa, ruba palla, sfonda quando deve e ha anche un’occasione importante sullo 0-0. Giocatore fondamentale dentro questo Milan.

Rejinders 7: torna in cabina di regia dopo Dortmund e sembra che senta l’energia positiva di un San Siro clamoroso. Giocate intelligenti, letture, ondeggiamenti di bacino come il miglior Bennacer e tanta fiducia ritrovata.

Musah 7: ha una chance anche lui, subito, per far cadere Donnarumma ma la sbaglia. Però ha dodici polmoni, non sbaglia un appoggio, ringhia addosso ai palleggiatori di Luis Enrique. Commette una sola sbavatura, venendo ammonito. Era diffidato, salterà il Borussia Dortmund. (dall’83’ Krunic sv)

Pulisic 6: torna titolare ma si vede che non è al top. Si sbatte tantissimo in fase di non possesso. Occhio alle sue condizioni fisiche. (dal 92’ Florenzi sv)

Giroud 7.5: si ripropone il duello con Skriniar e dopo essersi girato, cambiando porta, questa vola si è elevato per andare a schiacciare con forza, rabbia e voglia il cross perfetto di Theo Hernandez per il gol che regala la vittoria al Milan. Ma dentro la sua partita ci sono tante cose fatte tra il bene e il benissimo.

Leao 8: ha adosso la voglia di chi sa che deve dimostrare, e lo fa alla grandissima. Devasta Hakimi negli uno contro uno, mette in crisi la difesa parigina ed è pronto a girare in rovesciata il gol del pareggio che fa esplodere San Siro. Esultanza a zittire le polemiche, ma poi testa ancora sulla partita dove si trova a fare il terzino. Partita clamorosa. (dall’83’ Okafor sv)

All. Pioli 7.5: rispolvera il 4-2-3-1 in fase di possesso con Loftus-Cheek a mettere più di un dubbio ai centrocampisti francesi e, di conseguenza, a dominare. Abbandona alcuni dogmi dell’impostazione dal basso per una squadra più verticale e incisiva. I suoi lasciano giù diverse occasioni, ma tengono duro nel finale con una difesa d’altri tempi. E la qualificazione è ancora tutta da scrivere.