Pagelle - Loftus bomber e dominante. La "Theao" incanta. Ancora molto bene Gabbia

vedi letture

Queste le pagelle di Milan-Rennes, gara valida per l’andata degli spareggi di Europa Leaguez che si è conclusa poco fa a San Siro.

Maignan 6.5: due parate di fila nel secondo tempo, attento nelle uscite basse e poi si gode lo spettacolo dei compagni.

Florenzi 7: il cross che pennella per il gol del vantaggio milanista è praticamente perfetto, con Loftus-Cheek che non deve nemmeno dare il colpo di frusta per metterlo alle spalle di Mandanda. Sta bene fisicamente e mentalmente e lo si è visto. (dal 75’ Terracciano 6: finale di partita sereno).

Kjaer 7: partita difensivamente perfetta di Simon, che tiene bene Terrier, dipinto nei giorni scorsi come un’ira di Dio, ma in realtà è sembrato impaurito e annullato da Simon. (dal 62’ Thiaw 6: un rientro, dopo 79 giorni, che fa bene a tutti).

Gabbia 7: ennesima partita senza sbavature e con letture molto interessanti. Si mangia Kaliumendo, picchiandolo quando serve e concendosi anche delle sventagliste ad aprire il Rennes.

Theo Hernandez 7.5: attento nello scegliere I tempi di sgasata. Nel secondo tempo dà la sensazione di strapotenza fisica e tecnica, con l’azione del gol del 3-0 sulla Theao che è una meraviglia per gli occhi. Sfiora la rete personale con un bel sinistro da fuori.

Musah 7: corre per tre, dimostra di avere una buona fase applicativa sia come mezzala sia come mediano puro davanti alla difesa.

Reijnders 7: intelligenza e ritmo al servizio della squadra. Dosa perfettamente il passaggio che Florenzi trasforma nel cross per il gol dell’1-0 di Loftus-Cheek. Anche lui vicino al gol.

Loftus-Cheek 8: un po’ mezzala, un po’ trequartista, è lui a sbloccare la partita con un colpo di testa perfetto per scelta d’esecuzione e angolazione. Stephan prova a ingabbiarlo e lui si muove per non dare punti di riferimento agli avversari, che fanno fatica a ingabbiarlo. Pronti, via, segna anche il gol del raddoppio, per la sua seconda doppietta a San Siro dopo quella al Bologna. (dal 75’ Bennacer 6: qualità e tranquillità nella gestione del pallone).

Pulisic 6.5: quanto sacrificio in fase difensiva. Sta un po’ a corto di energie, ma è sempre molto prezioso per la manovra globale della squadra. (dall’81’ Adli sv).

Giroud 6: anche lui si applica molto nella fase di non possesso. Mandanda si allunga su una sua conclusione. Contro il Monza si prospetta una panchina per rifiatare.

Leao 7.5: illumina la serata di San Siro con giocate di grande classe. Prende una traversa dopo un numero da circo sul marcatore diretto. Il gol del 3-0 è tanto meritato quando bellissimo, sull’asse Theao. Dimostra, ancora una volta, che se parte largo, può demolire chiunque. (dal 62’ Okafor 6: entra per rimettere ulteriormente ritmo e per dare riposo a Leao. Ha una grande chance, che non sfrutta).

All. Pioli 7: la prepara bene, porta a casa un 3-0 rassicurante che poteva essere ancora più ampio se I suoi fossero stati più cattivi dopo il terzo gol. Il fatto che la rosa si stia allungando nuovamente gli consente di poter ruotare senza paura.