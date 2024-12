Pagelle Milan Futuro - Stalmach può fare la C, bei cross di Bartesaghi. Coubis perché gioca sempre?

Si riportano di seguito le pagelle del Milan Futuro nella sfida contro il Campobasso, valida per la quindicesima giornata di Serie C e terminata 1-1.

Raveyre 5

Non deve compiere grossi interventi, ma è da un suo errore in impostazione che parte l'azione del gol del momentaneo vantaggio molisano.

Coubis 5

Dovrebbe guidare la difesa, ma sbaglia troppo spesso le letture preventive e quelle sullo spazio da coprire. Fa almeno un errore grossolano a partita: perché gioca sempre?

Zukic 6

Non fa errori, anche se si innervosisce un po' troppo ed esce prima che arrivino guai peggiori.

Minotti 5,5

Buca l'intervento disperato sull'1-0 molisano, poi controlla bene.

Jimenez 6

Spinge un po' meno rispetto al solito, ma va ugualmemte ad un soffio dal gol. Di qualità nettamente superiore ai compagni.

Sandri 6

Bel piede, è il regista. Gestisce bene.

Stalmach 7

Prima dell'ultima settimana non aveva mai messo piede in Serie C perché è il capitano del Milan Primavera. Oltre al gol dell'1-1, mostra personalità e combattività.

Bartesaghi 6

Mette almeno tre palloni interessanti in area, non sfruttati dai compagni.

Traorè 6,5

Da lui parte il cross dell'1-1, ma è sempre lui a calciare a porta spalancata sulla traversa. Resta il più pericoloso dei suoi.

Sia 5,5

Chiamato ad agire da mezza punta, non trova lo spunto.



Turco 5,5

Lotta tanto. Ha un pallone interessante in area, ma lo manda fuori.