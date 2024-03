Pagelle - Pulisic-Leao, che show. Loftus bomber. Chuku, ingresso molle

Il Milan batte per 3-1 lo Slavia Praga e accede ai quarti di finale di Uefa Europa League. Queste le pagelle dei rossoneri.

Maignan 6.5: decisivo su Chtyil con una paratona che strozza in gola l’esultanza del catino dello Slavia. Poi esce per un colpo al ginocchio destro. (dal 20’ Sportiello 6: partita sonnecchiante fino al gol dello Slavia, dove dorme Thiaw).

Calabria 6: partita onesta e tranquilla del capitano, che provoca anche l’espulsione di Holes. (dal 46’ Kalulu 6: mette minuti nelle gambe).

Tomori 6: prende un giallo evitabile che gli farà saltare l’andata dei quarti. Concede il corpo a Chtyll, ma Maignan gli salva la prova. (dal 46’ Thiaw 6: un secondo tempo sereno. Un po’ molle sul gol dello Slavia).

Gabbia 6.5: continua a dimostrare perché adesso è lui uno dei due titolari della coppia centrale della difesa. Prestazione solida.

Theo Hernandez 6.5: si accende nel momento clou del match. La Theao demolisce lo Slavia e lui costruisce l’azione del gol di Loftus-Cheek che manda a nanna la qualificazione.

Musah 6.5: primo tempo di intensità e buona presenza. Mette anche in porta Leao con una palletta d’esterno interesante. Nella ripresa entra in modalità gestione.

Adli 6: qualche sbavatura in impostazione nel primo tempo, poi si mette in bolla.

Pulisic 7.5: che partita dell’ex Chelsea. Va vicino al gol (gran parata del portiere avversario), poi la sblocca con la rete numero 11 della sua stagione. Sempre vivo, sempre più importante. (dal 63’ Chukwueze 5.5 unico ad andare sotto la sufficienza. Sembra bloccato).

Loftus-Cheek 7: gol numero 9 in stagione, a -3 dal record di Nocerino. Entra con i tempi giusti sul triangolo Theo-Leao e finalizza il gol decisivo per mandare in ghiaccio la qualificazione.

Leao 7.5: un gol meraviglioso, quello del 3-0, che incanta anche i tifosi di casa. Fornisce l’assist per il gol di Pulisic e combina con Theo per impacchettare quello di Loftus. Altro?

Giroud 6: si sbatte enormemente per tutta la partita.

Pioli 7: ottima prova della squadra, che gestisce lo sfogo dello Slavia e affonda quando va in superiorità. Il cammino europeo continua.