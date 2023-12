Pagelle - Reijnders è dominante e spettacolare. Simic: che esordio! Maignan, parata mostruosa

vedi letture

Si è da poco conclusa Milan-Monza, gara valida per la giornata numero sedici del girone d’andata del campionato di Serie A. Queste le pagelle dei giocatori schierati in campo da Stefano Pioli nel corso della partita.

Maignan 7: in una partita tutto sommato tranquilla, è costretto a mettere sul tavolo una parata clamorosa su Colpani. Il tiro a giro del brianzolo era ben indirizzato, ma lui attiva i riflessi e fa sembrare facile una parata che facile non è.

Tomori 6.5: inizia come braccetto di destra nella difesa a tre, poi passa a sinistra dopo l’uscita di Pobega e infine si mette in coppia con Simic. Kjaer gli salva la prestazione nel primo tempo correggendo un suo errore. L’unico della partita.

Kjaer 6.5: torna titolare e lo fa bene, come centrale puro nei tre dietro. Mena Colombo come se non ci fosse un domani e lo tiene lontano. Mette una pezza a un buco di Tomori. Attento finché il fiato lo assiste. (dal 67’ Bartesaghi 6: minuti ordinati da terzino, dove copre le scorribande di Theo).

Pobega 6: sorprende, ma non più di tanto, la sua posizione da terzo centrale di sinistra, visto che già nelle scorse settimane era stato provato li nel corso degli allenamenti. La sua partita, sufficiente, dura appena 23 minuti, fermato da un problema muscolare. (dal 23’ Simic 7: entra a freddo, ma si dimostra subito in palla con ottimi interventi e buon posizionamento. Al minuto 40’, su assist di Leao, attacca il secondo palo e mette dentro il suo primo gol in Serie A).

Florenzi 6: Di Gregorio gli nega il gol con una paratona. È ordinato nello svolgere i suoi compiti, senza rubare troppo l’occhio. Parte largo nel centrocampo a destra per poi scalare a terzino.

Loftus-Cheek 6: non è al top della condizione, infatti non si butta negli spazi come potrebbe e dovrebbe fare. Fa valere la sua fisicità, salvo poi lasciare il campo a Bennacer. (dal 67’ Bennacer 6.5: la sua qualità si vede a ogni tocco di palla. Avvia l’azione del 3-0 spezzando il raddoppio monzese con una magia).

Reijnders 7.5: sblocca la partita con un super gol. Mette giù la testa, ne salta tre come birilli e poi colpisce con la punta il pallone che finisce alle spalle di Di Gregorio. Entra anche nell’azione del 3-0 con un’altra giocata prime che Giroud cucina nell’assist per Okafor.

Theo Hernandez 6.5: crossa, sgasa e crea da esterno. Ma anche quando torna a fare il centrale, non disdegna blitz nella metà campo avversaria. Dà la sensazione di aver recuperato definitivamente la gamba.

Pulisic 6.5: colpisce la traversa con una giocata delle sue. Poi si sbatte in maniera clamorosa in fase di non possesso dove aiuta tantissimo il centrocampo. Giocatore praticamente a tutto campo.

Giroud 6: un lunch match difficile, dove ha solo due palloni interessanti per calciare. Sul primo strozza la conclusione, in quella del secondo tempo su cross di Theo non droppa bene il mancino al volo. Rimedia con un assist dolcissimo per Okafor per il 3-0. Si confonde a tu per tu con Di Gregorio sul contropiede di Chukwueze.

Leao 6.5: sta recuperando il ritmo partita, ma anche se non al top della condizione, fa vedere cose che altri non hanno. Fornisce l’assist per il gol del 2-0 di Simic. Prima aveva aperto la strada a Florenzi, stoppato da Di Gregorio. (dal 67’ Okafor 6.5: entra benissimo in partita, facendosi trovare in ritmo dai compagni. Di Gregorio gli cancella un bellissimo tiro a giro, però poco dopo non sbaglia su assist perfetto di Giroud. Il problema è che due minuti dopo crolla a terra tenendosi la coscia sinistra. Dall’80 Chukwueze sv)

All. Pioli 7: parte con la difesa a tre con Pobega braccetto di sinistra, ma è Simic a dargli la risposta più bella con il primo gol in Serie A. La mutevolezza del modulo porta il Milan a trovare bene gli spazi dentro le maglie del Monza. Anche i cambi gli danno ragione.