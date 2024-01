Pagelle - Ruben-Prince Loftus-Cheek in modalità bomber. Terracciano disastroso

Queste le pagelle di Milan-Bologna 2-2

Maignan 5.5: tutt’altro che impeccabile in occasione del gol di Zirkzee, dove cerca di andare giù a croce, ma la palla gli passa proprio in mezzo alle gambe. Per poco non para il rigore di Orsolini.

Calabria 6.5: si disimpegna bene in tutte e due le fasi. Impacchetta per Loftus-Cheek l’assist del gol del pareggio. Esce per una botta alla coscia. (dal 60’ Florenzi 6: dosa bene l’assist per il 2-1 di Loftus. Propositivo).

Kjaer 6.5: fa due salvataggi nell’azione in cui poi arriva il gol di Zirkzee. Si prende il primo dei due rigori falliti dal Milan, dove riceve una scarpata in faccia. Sempre nella posizione giusta.

Gabbia 6.5: difende alla vecchia maniera, lasciando stare i leziosismi e badando al sodo.

Theo Hernandez 5.5: una partita opaca da parte di Theo, che in fase propositiva non riesce mai ad essere convincente e concreto. Calcia sul palo il secondo rigore di giornata a coronamento di una prova tutt’altro che impeccabile.

Adli 5: sembra inglobato dalla coltre di freddo che avvolge San Siro. Ritmo non ne dà. Giocate degne di nota? Men che meno e soffre quando viene pressato forte. (dal 60’ Musah 6: mette gamba e si concede diverse sgroppate che spezzano le linee bolognesi).

Reijnders 6: sicuramente dà la sensazione di avere più lui le chiavi della manovra che Adli. Per poco non trova un gol pazzesco, ma il suo interno destro a giro va a sbattere contro l’incrocio dei pali.

Pulisic 5.5: gli manca sempre qualcosa per sfornare la giocata giusta. Sempre coinvolto a destra, ma quando si tratta di inventare, non ha quella magia che servirebbe. (dall’87’ Terracciano 4: entra e causa il rigore del pareggio del Bologna con un errore imperdonabile. La mancata vittoria pesa sulla sua testa).

Loftus-Cheek 7.5: nella settimana in cui ha ricevuto l’investitura da Kevin-Prince Boateng, si trasforma in goleador. Prima mette alle spalle di Skourupski l’assist di Calabria. Nel secondo tempo e sempre poco dopo il rigore sbagliato dai compagni (prima Giroud poi Theo) schiaccia in porta il gol del momentaneo 2-1. Poi Terracciano vanifica tutto.

Leao 6: sarà vero come è vero che per larghi tratti della gara sembra inceppato, ma poi si prende il rigore che Theo manda sul palo con una cavalcata esaltate e poi crea il passaggio per Florenzi da cui nasce il gol del 2-1. (dall’87’ Okafor sv)

Giroud 5: partitaccia di Olivier, che non riesce a combinare nulla in fase offensive. Sbaglia sponde, cuciture e anche il rigore del potenziale 1-1. Serata da dimenticare. (dal 61’ Jovic 5.5: sembra portare elettricità con il suo ingresso, poi si fa inglobare dalle maglie bianche bolognesi).

All. Pioli 5.5: contro un avversario che gioca a calcio, ecco emergere i limiti e le difficoltà del suo sistema. Ampie voragini tra i reparti, specie nel secondo tempo e una difficoltà nel variare il tema offensivo contro difese schierate. Con il risultato in bilico, sbaglia in maniera fatale la scelta di mettere Terracciano. Due punti buttati.