Pagelle - Sportiello reattivo. Thiaw decisivo. Squadra piatta e apatica

vedi letture

Queste le pagelle di Juventus-Milan:

Sportiello 6.5: tre parate vere: la prima sulla punizione di Vlahovic allo scadere del primo tempo, poi la doppia parata su Kostic e Danilo in avvio di ripresa. Rischia la frittata nel finale, ma viene salvato da Thiaw.

Musah 6: giocare fuori ruolo comporta sempre e comunque delle difficoltà. Lui nel corso della partita alterna cose positive ad alcune sbavature. (dall’82’ Bartesaghi sv)

Thiaw 6.5: dentro una prova interessante, spicca il salvataggio nel finale di partita che evita la sconfitta al Milan.

Gabbia 6.5: continua a dimostrare il suo valore, anche con un colpo in testa che sembra mandarlo ko.

Florenzi 6: onesta prestazione dentro una partita senza grossi grattacapi.

Adli 5: dovrebbe essere il costruttore dal basso della squadra, incappa nei soliti errori di troppa personalità, cercando imbucate che vanno a sbattere contro le maglie bianconere. (dal 62’ Bennacer 5.5: non riesce mai a dare spinta alla fase iniziale della manovra).

Reijnders 5: Pioli lo invita ad alzarsi quasi sulla linea di Lofuts-Cheek, quasi a creare un tandem alle spalle di Giroud, ma il risultato è che crea ulteriore densità in spazi già intasati.

Pulisic 5: apatico come rare volte si è visto in campo. Non becca un canale nemmeno con il pezzotto. Pioli lo toglie troppo tardi. (dall’83’ Chukwueze sv)

Loftus-Cheek 6: un bel recupero a stoppare un contropiede della Juve e l’occasione con più elettricità della ripresa sul suo tabellino. Esce per un probabile infortunio. (dall’82 Zeroli sv)

Leao 5.5: Allegri gli appioppa la gabbia, viene anche triplicato e non ha mai spazio per sgasare come vorrebbe. È l’unico, però, che dà sempre la sensazione di poter essere pericoloso anche con gli spazi limitati.

Giroud 5: sicuramente paga l’apatia creativa dei compagni, ma non regala mai un sussulto. In difficoltà evidente. (dal 71’ Okafor 5.5: offensivamente non porta granché. Si applica dietro).

All. Pioli 5: una squadra così apatica era difficile da proporre. Il derby ha azzerato tutte le motivazioni e la prova di questa sera lo dimostra. Nervoso dal fischio d’inizio, tarda alcuni cambi come quello di Pulisic, con Chukwueze mandato in campo negli ulitmi 7’ più recupero.