365 giorni di Thiaw: ecco come Malick si è preso il Milan e non solo

Esattamente un anno fa, il 16 ottobre 2022, Malick Thiaw entrava in campo per la prima volta con la maglia del Milan. Era il minuto 83 di Verona-Milan, i rossoneri avevano appena segnato il 2-1 con Tonali e Thiaw si è reso subito protagonista: pochi minuti dopo l'ingresso in campo fu proprio un suo intervento a salvare i 3 punti del Milan. Un anno dopo, il 16 ottobre 2023, Thiaw è impegnato con la sua Germania nella sosta nazionali ed è pronto a fare ritorno a Milanello per giocare, da titolare, Milan-Juventus. Riviviamo i 365 giorni che hanno permesso a Malick di prendersi il Milan.

7 MILIONI - È il 29 agosto 2022 quando il Milan formalizza l'acquisizione di Malick Thiaw, classe 2001, dallo Schalke 04 per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Un colpo in linea con la politica societaria, decisa a puntare su giovani di prospettiva a basso costo. La storia della prima stagione del neo acquisto inizia da Verona, esattamente un anno fa, con i primi minuti, e si intensifica nei mesi seguenti, soprattutto da gennaio in avanti: il Milan di Pioli è in crisi, e il tecnico opta per un cambio modulo con un'inedita difesa a tre, in cui Thiaw diventa pedina importante. E se le sue prime prestazioni solide arrivano in campionato, l'exploit avviene in Champions League: contro il Tottenham a San Siro Malick annulla Harry Kane e tutti i tifosi del Milan si accorgono del ragazzo che fino a poco prima era un qualunque rincalzo da 7 milioni.

CERTEZZA - Dall'inizio della nuova stagione 2023/24, dopo aver conquistato anche la nazionale, è ormai chiaro: nel Milan Thiaw è il titolare al centro della difesa da affiancare stabilmente a Tomori. Le sue prestazioni gli hanno permesso di prendersi il rossonero, e hanno attirato le mire dei top club del mondo. Al momento, è il West Ham quello più interessato: sappiamo quale sia la potenza economica della Premier, ma il Milan è il Milan, e il club milanese ha già in programma un adeguamento per garantire a se stesso e a Malick molto più di altri 365 giorni insieme.