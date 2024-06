A Bola - Paulo Fonseca recluta un nuovo Match Analyst per il suo staff al Milan: ecco chi è

Paulo Fonseca è stato annunciato lo scorso 13 giugno come il nuovo allenatore del Milan. Insieme a lui arriverà ovviamente anche il suo staff, del quale fanno parte per esempio il suo vice Paulo Ferreira, ex difensore che in carriera ha vestito le maglie di Estoril Praia, Vitoria Setubal, Porto e Chelsea e che lavora con il neo tecnico rossonero dalla scorsa stagione, Tiago Leal, che dà un supporto fondamentale sulla parte tattica, e Paulo Mourao, preparatore atletico ex Vitoria Guimaraes, Benfica, Al Nassr e Spartak Mosca.

NUOVO INGRESSO NELLO STAFF - Ci sarà però un nuovo ingresso nello staff di Fonseca per la sua nuova avventura al Milan: secondo quanto riferisce A Bola, infatti, l'allenatore portoghese porterà con sè a Milanello anche Nélson Diogo Duarte, Match Analyst che nelle ultime stagioni ha lavorato in Portogallo all'Estoril al fianco di Vasco Seabra. Il neo tecnico rossonero lo ha voluto fortemente e gli affiderà l'analisi delle prestazioni dei giocatori del Diavolo. Duarte è poco conosciuto, ma ha alla spalle una carriera piuttosto importante nonostante abbia solamente 32 anni: dal 2018 al 2020, per esempio, ha fatto parte dello staff di Sergio Conceiçao al Porto (il tecnico portoghese è stato tra l'altro accostato a lungo anche lui alla panchina del Milan nei mesi scorsi), mentre nelle stagioni successive è stato al Boavista, al Marítimo e infine all'Estoril.